banner39

banner35

Moderna, 4. doz aşı uygulanması için onay istedi

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 4. doz COVID-19 aşısının ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

Amerika 18.03.2022, 14:58
Moderna, 4. doz aşı uygulanması için onay istedi

Moderna'dan yapılan açıklamada, 4. doz hatırlatma aşısının ABD'de tüm yetişkinlerde acil durum kullanımı için FDA'dan onay istendiği ifade edildi.

Açıklamada, yaş ve kronik hastalıklar nedeniyle daha yüksek COVID-19 riski taşıyanlar dahil tüm yetişkinlere yönelik onay talebinin, "mRNA-1273" aşısının ikinci bir takviye dozunun "uygun kullanımını" belirlemek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine ve sağlık uzmanlarına "esneklik sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtildi.

#ABD #MODERNA
Yorumlar (0)
2
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?