Moderna, 4. doz aşı uygulanması için onay istedi
ABD'li ilaç şirketi Moderna, 4. doz COVID-19 aşısının ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.
Amerika 18.03.2022, 14:58
Moderna'dan yapılan açıklamada, 4. doz hatırlatma aşısının ABD'de tüm yetişkinlerde acil durum kullanımı için FDA'dan onay istendiği ifade edildi.
Açıklamada, yaş ve kronik hastalıklar nedeniyle daha yüksek COVID-19 riski taşıyanlar dahil tüm yetişkinlere yönelik onay talebinin, "mRNA-1273" aşısının ikinci bir takviye dozunun "uygun kullanımını" belirlemek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine ve sağlık uzmanlarına "esneklik sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtildi.
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