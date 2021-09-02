Moderna'yı yanlış yazınca yakayı ele verdi

24 yaşındaki Illinoisli kadın, Hawaii'ye sahte Covid-19 aşı kartıyla giriş yapmak isterken yaptığı imla hatasıyla 'yakayı ele verdi'. Yetkililer, belgedeki aşı hanesinde Moderna'nın, Maderna olarak yazıldığını duyurdu.

Yaptığı sahtecilikle 10 günlük karantinadan muaf kalmayı planlayan genç kadın, bunun yerine gözaltına alındı. 2 bin dolar kefaletle tutuklu bulunan kadın ayrıca hapis cezasıyla da karşı karşıya.

Aşı vurulduğu yeri de yaşadığı bölge dışında göstermiş

Soruşturmaya bakan yetkililer, söz konusu sahte belgede başka yanlışlıklara da rastlandığını ifade etti. Hawaii başsavcılığından ajan Wilson Lau, "Havaalanı denetçileri, Moderna'nın yanlış yazılması dışında, evinin Illinois'de olmasına rağmen aşıyı Delaware'de vurulması gibi şüpheli bildirimler buldu" dedi.

Bir Delaware yetkilisi de kadının adı ve doğum tarihi altında aşı kaydı olmadığını doğruladı.

Mahkeme belgelerine göre, yetkililer şüpheli belgeye ek olarak, verdiği seyahat bilgilerinde Waikiki Holiday Inn'de kalacağını belirttiğini ancak rezervasyon numarası ve dönüş uçuş bilgilerini içermediğini belirtti.

Hawaii, salgının başından bu yana uyguladığı zorunlu karantinayla vaka sayısını kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Kaynak: Euronews