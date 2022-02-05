Moise'ye suikast davasında yargıç yine değişiyor

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikasta ilişkin soruşturmayı denetlemek üzere görevlendirilen yargıç, hayati tehlike endişesi nedeniyle davayı alıp almamaya karar vermediğini söyledi.

Yargıç Chavannes Etienne, ailesinin, hayatından endişe ettikleri için davayı kabul etmemesi için baskı yaptığını belirtti.

Davayı kabul etmek için belirli bir tarihe kadar yanıt vermesi gerekip gerekmediği belli olmayan Etienne'in kabul etmesi halinde davayı devralan 3. yargıç olacağı bildirildi.

Port-au-Prince Asliye Mahkemesi Başkanı Yargıç Bernard Saint-Vil, Etienne'i seçtiğini söyledi ancak devam eden yargıç rotasyonunun davayı geciktireceği yönündeki endişelerin artmasına ilişkin daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Davaya bakan yargıç Garry Orelien yakın zamanda reddettiği yolsuzluk suçlamaları üzerine istifa etti.

Orelien, Ağustos 2021'de bir başka yargıcın kişisel sebeplerden istifa etmesi üzerine atanmıştı.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alınmış ancak hiçbiri resmi olarak suçlanmamıştı.