Motorcu Moğollara amblemleri yasaklandı

Kaliforniya'nın otoyollarında, motorcu cafelerinde, Moğollar kulüp üyeleri kolayca belirlenebilir.

Grubun adının altında bir motosiklete binen güneş gözlükleriyle Cengiz Han figürünün kendine has görüntüsü hemen farkediliyor. Aynı sembol motor grubunun montlarının arkasında da bulunuyor.

Grup 1960'ların sonlarında kurulduğundan beri, logoları Moğol kimliğinin güçlü bir unsuru oldu ve yıllar içinde birçok üye tarafından uyuşturucu ticareti ve şiddete yönelik kesin bir tavır içermekteydi. Sadece grubunun iç kısımlarına kabul edilenlerin, moğol sembolünü kıyafetlerinde kullanmalarına izin veriliyor.

Moğol liderlerinin imajlarını kullanabilme özgürlükleri, Santa Ana'daki bir federal jürinin, kulübün logosunu yasaklama kararı ile darbe aldı.

Geçtiğimiz ay Moğollar motosiklet kulubü üyelerinden biri hakkında devam eden dava sonuçlanıp cezai işlem yapılması kararını müteakip gurubun logosunun kullanımı tamamen yasaklandı.

Kararı “ülkedeki türünün ilk örneği” olarak niteleyen ABD Atty. Nicola Hanna, Moğolların ticari markalarını ele geçirmenin “Girişiminin ekonomik gücünün ve etkisinin kaynaklarına saldırmaya” hizmet edeceğini söyledi.

Hükümetin ticari markaları takip etmesi, ticari markaların kontrolünün yalnızca Moğol liderlerinin üyelere yamalar veya diğer ürünler satmaktan topladıkları para akışını kesecek.

Moğolların üyelerine logo göstermesini engelleme çabası, marka uzmanları ve anayasal alimler, insanların, serbestçe ilişki kurma ve kendilerini ifade etme haklarını koruyan 1. Değişiklik tarafından belirlenen anayasal çizgileri aşma riskini taşıyacağına dikkat çekildi.

Bir suçlu bulup tüm gurubun logosuna yasak getirilmesi

USC Gould Hukuk Fakültesi’nde Fikri Mülkiyet ve Teknoloji Hukuku Kliniği’nin geçici müdürü Jeffrey Pearlman, “Sadece bir suçlu bulunduğunuz için 1. Değişiklik haklarınızı kaybetmiyorsunuz” dedi. “Hükümetin yapmaya çalıştığı şey, bu insanların birbirleriyle ilişki kurmasını önlemek.”

Bölünmüş bir ABD Yüksek Mahkemesinin Moğollar davasında kullanılan aynı federal yasalar uyarınca mahkum olan bir erkeğe ait yetişkin kitapçılarda bulunan tüm içeriği ele geçirip imha ettiğinde hükümetin hakları dahilinde olduğuna karar verdiği 1993 tarihli bir davayı işaret etti.

Moğol Motosiklet Grubu

Moğollar, 1970'lerde Montebello'da, Moğolların başrolünü oluşturan Hells Angels motosiklet çetesinin üyeliğini reddettiği bildirilen bir grup Latin kökenli Amerikalı tarafından kuruldu. On yıllar boyunca Güney Kaliforniya ve başka yerlerdeki bölümlere birkaç yüz üyeyi dahil edecek şekilde genişlemiştir.

Federal hükümet, yetkililerin "haydut motosiklet çeteleri" olarak tanımladığı diğer bazı motorcu kulüpleriyle birlikte Moğolları yıllarca takip etti. Masum sosyal kulüp olma iddialarına rağmen, Hells Angels, Vagos ve Outlaws'ı içeren gruplar birbirleriyle savaşmak konusunda uzun bir geçmişe sahipti ve yetkililere göre, uyuşturucu ticaretinde var olan suç örgütleri olarak faaliyet gösteriyor.

2008 yılında, yaklaşık 80 Moğol üyesi, bir dizi iddia edilen cinayeti, saldırıyı ve uyuşturucu anlaşmasını içeren kapsamlı bir davada suçlandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net