Mozambikli doktorlar greve ara verdi
Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te doktorlar 5 Aralık'tan beri devam eden greve geçici olarak son vererek işbaşı yaptı.
Amerika 23.12.2022, 10:47
Mozambik Tabipler Birliği (AAM), doktorların göreve yeniden başladığını ve 1 ay sonra grev kararıyla ilgili şartların yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
Mozambikli doktorların hükümet yetkilileriyle başkent Maputo'daki görüşmelerinin ardından göreve yeniden başladığını duyuran AAM Başkanı Milton Tatia, "Grevi geçici olarak askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.
Yaklaşık 2 bin doktor çalışma şartlarının yetersizliği nedeniyle grev kararı almıştı.
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