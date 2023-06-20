Musk, insan beynine çip projesinde kararlı

Elon Musk, Paris'teki VivaTech etkinliğinde insan beynine çip takmak için ilk Neuralink deneylerinin bu yıl başlamasını beklediğini söyledi.

ShiftDelete'nin haberine göre Tesla, SpaceX ve son olarak popüler sosyal medya platformu Twitter‘la bir gündemden türlü düşmeyen Elon Musk’ın sessiz sedasız yürüttüğü Neuralink projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde insan deneyleri yapmak adına FDA gibi kurumlardan gerekli izinleri almaya çalışan iş insanı mayıs ayında bunu başardı ve çalışmalarda bir sonraki aşamaya geçmek için gerekli talimatları verdi. Son olarak Musk, VivaTech etkinliği sırasında ilk insan deneyi için tarih açıklaması yaptı.

Neuralink, mayıs ayında FDA’dan insanlarda ilk klinik çalışmalarını başlatmak için onay almayı başardı. Bu gelişmenin hemen ardından Elon Musk, Paris’teki VivaTech etkinliğinde insan beynine çip takmak için ilk deneylerin bu yıl başlamasını beklediğini söyledi.

Elon Musk’a göre ilk deney tetraplejik veya belden aşağısı felçli bir kişiyle yapılacak. Aynı zamanda deney bir webcast aracılığıyla yayınlanacak. Öte yandan iş insanı yaklaşmakta olan insan deneyi hakkında daha fazla detaya girmekten kaçındı ve deneylere dahil olan hasta sayısı veya deneyin süresi hakkında bilgi vermedi.

Twitter, ofis kirasını ödemediği gerekçesiyle yeni bir davayla karşı karşıya. Colorado'daki ofisten çıkarılmasın karar verildi.

Neuralink tarafından geliştirilen N1 isimli implant biçiminde uygulanan çip, insanların zihinsel kapasitelerini artırmayı, nörolojik hastalıkları tedavi etmeyi ve hatta bir süre sonra yapay zeka ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Uygulaması ise aslında oldukça basit. Beyin cerrahı, ince elektrot tellerinden oluşan bu implantı beynin sinir hücrelerine elektrik sinyalleri gönderip alabileceği konuma yerleştirir. Gerisi Musk ekibinin hünerli ellerine kalıyor.

Neuralink’in bu çipi geliştirmesinin ardındaki temel hedeflerden biri, insan beyninin karmaşık düşünce süreçlerini daha iyi anlamak ve beyin hastalıklarının tedavisine yardımcı olmak. En azından insanlı deneylere geçerek bilim adına bir şeyler başarabilmek için bu şekilde başlamayı tercih ettiler.