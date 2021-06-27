Müslüman kadın liderler Türk büyükelçiliğinde ağırlandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan, Büyükelçilik konutunda düzenlediği öğle yemeğinde, ülkedeki Müslüman toplumunun önde gelen kadın liderlerini ağırladı.

30 misafirin katıldığı yemekte, İnci Mercan’ın yanı sıra Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Yönetim Kurulu Başkanı Roulla Allouch ile Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU) Direktörü Dalia Mogahed konuşma yaptı.

Yemekte, Diyanet Amerika Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ABD’deki çalışmalarını anlatan bilgiler paylaşıldı.