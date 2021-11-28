Müslüman Kongre üyesini canlı bombaya benzetti, özür dilemek zorunda kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin Cumhuriyetçi üyesi Lauren Boebert, İslam karşıtı söylemlerde bulundu.

Boebert konuşmasında, asansörde karşılaştığı Omar için canlı bomba benzetmesinde bulundu. "Neyse ki sırt çantası yanında değildi" dedi. Omar ve yanındakiler için "Cihad takımı" ifadesini kullandı.

Özür dilemek zorunda kaldı

Boebert'ın İlhan Omar ile alay ettiği video sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin büyümesi üzerine Boebert, twitter hesabından özür mesajı yayımladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Omar da, İslam karşıtlığının normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi ile bazı kongre üyeleri ortak bir açıklama yayımlayarak olayı kınadıklarını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber