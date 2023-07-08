Müslüman milletvekili cinsel saldırıya uğradı

ABD'nin Connecticut Eyaleti Meclis Üyesi Maryam Khan, Kurban Bayramı'nda uğradığı cinsel ve fiziksel saldırı girişimiyle ilgili polisin sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğini söyledi.

Bayram namazı çıkışında uğradığı saldırının ardından ilk defa kamera karşısına çıkan Khan, Hartford polisinin "kendisini veya saldırıyı ciddiye almamasından ve ambulans talep edene kadar tıbbi yardım çağırmamasından" yakındı.

Zanlı Andey Desmond tarafından uğradığı fiziksel ve cinsel saldırı sonrasında vücudundaki yara ve ağrıların hala iyileşmediğini ifade eden Khan, olay günü, binlerce Müslümanın toplandığı Hartford XL Center'da yeterince polis görevlendirilmemesine tepki gösterdi.

Basın açıklamasında duygularına hakim olamayan Müslüman kadın, benzer saldırılara maruz kalan bir çok kadının sesini duyuramadığını vurgularken, ABD Adalet Bakanlığından olayı ve Hartford polisinin kadınlara karşı işlenen suçları nasıl soruşturduğunu araştırmasını istedi.

Maryam Khan, saldırganın kendisini "öpmek için yüzünü tuttuğunu, direndiğinde ise "tokat attığını" ve "şiddetle vücudunu yere çarptığını" aktardı.

Khan, "Son birkaç gündür tek düşündüğüm, Hartford şehrinde benim yaşadıklarımı yaşadıklarında, cinsel ve fiziksel saldırıya uğradıklarında, polisi arayan kadınlara ne olduğuydu. Çünkü, Hartford şehrini temsil eden bir eyalet temsilcisi olarak başıma gelen buysa ve yapabileceğimizin en iyisi buysa, buna razı olamam." diye konuştu.

Olay

Connecticut Eyaleti Meclis Üyesi Maryam Khan, Hartford kentine Kurban Bayramı namazı için tutulan XL Center yakınlarında saldırıya uğramıştı.

Polis kayıtlarında, Khan'ı öpmeye çalışan Andrey Desmond'un (30), savunmasız kadını tokatlayarak yere fırlattığı ve müstehcen sözlerle hakaret ettiği beyan edilmişti.

Zanlı Desmond, 30 Haziran'da çıkarıldığı mahkemede, saldırma, alıkoyma, huzuru bozma ve polise müdahaleden suçlanmıştı.

Eyaletin ilk Müslüman meclis üyesi Maryam Khan'ın, polise Desmond'u tanımadığını söylediği kaydedilmişti.

Connecticut Valisi Ned Lamont, Twitter'dan, "Kalbim bugün ailesiyle Kurban Bayramı'na katıldıktan sonra saldırıya uğrayan Meclis Üyesi Maryam Khan'la birlikte. Bunun barışçıl bir dua ile kutlanması gereken kutsal bir günde olması beni rahatsız ediyor." açıklamasında bulunmuştu.