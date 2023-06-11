Müslüman öğrencilere sapkınlık dayatması

Kanada'da bir öğretmen, okulun düzenlediği LGBTQ Pride etkinliklerine katılmayan Müslüman öğrencilere sert tepki gösterdi. Sosyal medyaya düşen ses kaydı viral oldu.

SES KAYDI GÜNDEM OLDU

İsmi bilinmeyen öğretmen ses kaydında Pride ayını kutlayan öğrencilerin Ramazan ayındaki etkinliklere katıldığını belirtti. Öğretmen şunları söyledi: "Onlar buradaydı, biz Ramazan kutlamalarını yaptığımızda. Onlar sınıfa sizin dininiz için, doğru olduğuna inandığınız şeyler için saygı gösteriyorlar, değil mi? İki yönlü bir durum! Kendinize saygı gösterilmesini istiyorsanız, dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz."

Ses kaydı Twitter'da 1 milyondan fazla dinlendi. Okul, öğretmen hakkında soruşturma açılmayacağını belirtti.

ABD'NİN İSTANBUL KONSOLOSLUĞUNDA LGBT'YE DESTEK

Öte yandan ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor.

Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

Küresel güçler tarafından normalleştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT terörü sürüyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit eden LGBT sapkınlığının destekçisi ABD, İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.

İSTANBUL'DA SKANDAL GÖRÜNTÜ

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBT terörünü simgeleyen bayrakları binaya astı. LGBT sapkınlığına açıkça destek veren ABD'liler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

LGBT terörünü insan hakları ve temel özgürlük gibi sözlerle tanımlayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sapkın akıma verdikleri desteğin süreceğini kaydetti.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA DA ASMIŞLARDI

Öte yandan, ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asılmış ve o görüntülere tepki yağmıştı.