Obama çiftinden Ramazan’a özel Müslümanlara yönelik program hazırlığı

ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Ramazan ayında podcast aracılığıyla Müslümanlara yönelik günlük yayınlanacak bir program hazırlığı içinde.

Teller Report sitesine göre, Obama çiftinin yapım şirketleri Higher Ground Productions ve Spotify ortaklığında hazırlanan ‘Higher Ground: Tell Them, I Am' adlı podcast, ABD'deki Müslüman sanatçılar, aktörler, aktivistler ve sporcuların sesine yer verecek.

Programı Pakistan asıllı ABD'li yazar Misha Ebu Seyf sunacak.

Program, duyurulduğu anda sağcı partilere yakın bazı gazetelerin sert eleştirilerine maruz kaldı ve bu eylemin 'Amerikan solunun İslam'a duyduğu sevgiyi' yansıttığı öne sürüldü.

İslam karşıtlığıyla bilinen yazar Robert Spencer, "Beklediğiniz şey bu. Obama Ramazan ayında tüm Müslümanlar için bir program hazırlıyor. Program insan doğasının en güzel yanını göstermeyi vaat ediyor. Bu Müslümanlar için kesinlikle çok iyi olacak" şeklinde alaycı bir ifade kullandı.

Programda ilk bölümün konuğu, Ramy isimli komedi dizisiyle ünlenen Mısır asıllı ABD'li Müslüman aktör Ramy Yusuf olacak.

Yusuf, Altın Küre ödülü kazandığında sahnede, Müslümanlara yönelik olumsuz algıyı silmek için 'Allahu Ekber' diyerek hayranlarını şaşırtmıştı.

Michelle Obama, bu tür etkinliklere katılımla ilgili yaptığı yorumda, "Bu eylemleri seviyorum. Çünkü geçmiş yıllarda, ister küresel bir salgın veya ulusal düzeyde bir ırkçılık dalgası olsun bizi çevreleyen koşullara rağmen iletişimi sürdürdük" dedi.

Obama ailesinin sahibi olduğu Higher Ground şirketi, geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülmesi nedeniyle ABD'de yaygın bir ırkçılık karşıtı protesto dalgasına neden olan siyahi George Floyd hakkında bir dizi hazırlamıştı.