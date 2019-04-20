Müzakerelerde istenmeyen adam Pompeo kalmaya kararlı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington ile Pyonyang yönetimleri arasında yürütülen nükleer müzakerelere liderlik etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Pompeo, Washington'da Japon mevkidaşıyla görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ile yürütülen nükleer müzakerelere liderlik etmeye devam edeceğini belirterek, "Değişen bir şey yok." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, resmi KCNA ajansına yaptığı açıklamada, Pompeo'yu "vurdumduymaz ve pervasız" açıklamalar yapmakla suçlamıştı.

Kwon, Pyongyang'ın, Pompeo'nun liderliğinde bir diyaloğu arzu etmeyeceği, "ABD Dışişleri Bakanı'nın baş müzakereciliği sürdürmesi halinde görüşmelerin bir kez daha kötüye gideceği ve çetrefilleşeceği" değerlendirmesini yapmıştı.

Kwon Jong Gun, "ABD ile diyaloğun devam etmesi durumunda diyalog ortaklarının, Pompeo değil kendileriyle iletişim kurma konusunda daha olgun ve dikkatli biri olmasını arzu ettiklerini" vurgulamıştı.

Bu arada Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, iki ülke arasında üçüncü bir zirveden önce Pyonyang'dan nükleer silahsızlanmaya bağlılık konusunda "gerçek bir gösterge" istediğine ilişkin açıklamasını eleştirdi.

KCNA'nın haberine göre, Choe Son Hui, Kuzey Kore'nin "Bolton'dan mantıklı bir yorum yapmasını asla beklemediğini" ifade ederek, "Eğer Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı ise en azından ağzını açmadan önce liderler arasında üçüncü zirve hakkında ne tür sağlam temasların yapıldığını anlamış olması gerekir." diye konuştu.

Choe, Bolton'a "basiretsiz ve mantıksız yorumlar yapmayı sürdürmemesi" tavsiyesinde de bulundu.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.