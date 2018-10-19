Müzeler de Kaşıkçı boykotuna katıldı

New York'un önemli sanat merkezlerinden Metropolitan Sanat Müzesi (Met) ve Brooklyn Müzesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi ile ilgisi olan grupların desteklediği Ortadoğu sanatı programlarında bu ülkenin parasını kullanmayacak.

Suudi gazeteci Kaşıkçı olayından sorumlu tutulan Suudi Arabistan'a ABD'nin iş çevresinin ardından sanat dünyasından da tepkiler gelmeye başladı.

"Arap Sanatı ve Eğitimi Girişimi" adlı proje kapsamında Brooklyn Müzesinde 3 ay sürecek "Suriye, Sonrası ve Şimdisi" sergisi geçen hafta açıldı. Met'te de gelecek hafta Ortadoğu sanatı küratörlüğü konulu bir seminer düzenlenecek.

Met Başkanı ve Üst Yönetisi (CEO) Daniel H. Weiss davetlilere gönderdiği notta, "Bu seminer dış fonlarla desteklenecekti ancak (Kaşıkçı konusunda) son gelişmeler ışığında, bu etkinliği müzenin kendisinin fonlamasına karar verdik." ifadesini kullandı.

Brooklyn Müzesinden yapılan açıklamada ise kültürün, köprüler oluşturmak ve daha birbirine bağlı, sivil ve empati kuran bir küresel toplum kurmanın önemine inandığına değinilerek, "Son olaylar ışığında ve uluslararası toplumun endişeleriyle uyumlu olarak müze bu sergi için Suudi Arabistan'ın parasını kullanmayacak." ifadesine yer verildi.

"Arap Sanatı ve Eğitimi Girişimi"nin organize edilmesine yardımcı olan Washington merkezli düşünce kuruluşu Ortadoğu Enstitüsü (Middle East Institute), geçen hafta bu etkinlikten çekildiğini duyurmuştu.

Columbia Üniversitesi de girişim kapsamında, Suudi Arabistanlı sanatçı Ahmed Mater'in gelecek pazartesi yapılması planlanan söyleşisini ertelediğini açıklamıştı.

"Arap Sanatı ve Eğitimi Girişimi" modern Arap kültürünü New York kenti ile buluşturmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ortaklığında yürütülen proje, Suudi Arabistan yönetimiyle bağlantısı olan birçok grup tarafından destekleniyor.

İş dünyası konferanstan desteğini daha önce çekmişti

Başkent Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan "Geleceğe Yatırım Girişimi" adlı konferanstan, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında olduğu önemli isimler çekilmişti.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, Fox ve Bloomberg gibi önemli basın kuruluşları da "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferansın sponsorluğundan vazgeçmişti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.