Müzik festivalinde izdiham: En az 8 ölü

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivalinin açılış gecesinde izdiham meydana geldi.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Peña, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İtfaiye Şefi, izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu doğruladı.

İtfaiyenin 17 kişiyi hastanelere götürdüğü ve nakledilenlerden 11'inin kalp krizi geçirdiği ifade ediliyor.

İzdiham, Travis Scott konserinde meydana geldi.

Festivale katılmak için 50 bin kişinin geldiği belirtilirken, festivalin ikinci günü iptal edildi.

TRT