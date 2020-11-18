Namaz vakitleri uygulaması MuslimPro konum bilgilerini ABD'ye sattı

Bir VICE raporuna göre, 100 milyon kullanıcıya sahip bir Müslüman dua vakti uygulaması, konum verilerinin bilinmeyen nedenlerle ABD ordusuna satıldığı uygulamalardan sadece biri.

VICE'tan Joseph Cox Pazartesi günü, ABD ordusunun "görünüşte zararsız uygulamalardan toplanan, dünyanın dört bir yanındaki insanların ayrıntılı hareket verilerini satın aldığını" yazdı. Özellikle alıcılardan biri, dünya çapında isyana karşı mücadele, terörle mücadele ve çeşitli gizli faaliyetlerle ilgilenen ABD Özel Harekat Komutanlığı (USSOCOM).

Bu veri toplamaya iki ayrı şirket katılıyor, Motherboard'un "Herkese açık kayıtlar, geliştirici görüşmeleri ve teknik analiz" yoluyla keşfettiklerini iddia ediyor .

USSOCOM, sözcüsü ABD Donanması Komutanı Tim Hawkins'e göre, Babel Caddesi'ndeki Konum X'i kullandığını doğruladı. "Yazılıma erişimimiz yurtdışındaki özel harekat kuvvetleri misyonlarının gereksinimlerini karşılamak için kullanılıyor" dedi. "ABD vatandaşlarının mahremiyetini, sivil özgürlüklerini, anayasal ve yasal haklarını korumak için oluşturulmuş prosedürlere ve politikalara kesinlikle bağlıyız."

Ancak Hawkins ABD vatandaşı olmayanlardan gelen verilerle ordunun ne yaptığını söylemedi. Halka açık kayıtlar, USSOCOM'un Nisan ayında Find X ve Babel X metin analizi aracı için lisans satın almak için yaklaşık 90.000 $ harcadığını gösteriyor.

Diğer şirketin adı X-Mode ve uygulamalarda veri toplamak ve devlet yüklenicileri de dahil olmak üzere üçüncü taraflara satmak için yazılım geliştirme kitleri (SDK'lar) kullanıyor. Rapor, Find X tarafından hangi uygulamaların verilerinin toplandığını göstermese de, X-Mode'a veri gönderen bir dizi uygulamayı adlandırdı. Dünya çapında 98 milyon kez indirildiğini iddia eden Muslim Pro, bunların en büyüğü. Başlıca işlevi, inananlara beş saatlik günlük namazları hatırlatmak ve uygun şekilde başa çıkabilmeleri için Mekke'nin mevcut konumlarından yönünü göstermektir.

Diğerleri arasında Android telefonlara beş milyondan fazla kez indirilen bir adım sayacı olan Accupedo, Craigslist için CPlus ve sırasıyla bir milyondan fazla indirilen Global Storms yer alıyor. Bir anakart deneyi, Vietnamlı bir şirket tarafından geliştirilen bir flört uygulaması olan Muslim Mingle'ın X-Mode'a veri gönderdiğini de gösterdi.

İnsanların rafları veya resimleri asmasına yardımcı olan "Herhangi bir ev veya apartman için bir cihaz olmalı" olan zararsız su terazisi bile, X-Mode'a veri gönderdi ve bu daha sonra iddia edildiği gibi askeri yüklenicilere satıldı. Sierra Nevada Corporation veya Systems & Technology Research.

Görünüşe göre Find X'i kullanan tek ülke ordu değil, önceki raporlar Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ve Gizli Servis'in de platformun müşterileri.

Anakart, "Bu tür uygulama tabanlı konum verilerinin ABD ordusu tarafından kullanıldığı belirli bir işlem bilinmiyor" dediğini kabul ederken, çıkış, 2015 yılında ordunun Ortadoğu'daki drone saldırılarının hedeflerini belirlemek için bu verileri kullandığını kabul etti.

Kaynak: news-24.fr