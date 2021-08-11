Ned Price: Taliban, ABD ile yaptığı anlaşmaya uymuyor
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık sözcüsü Ned Price, Afganistan'daki şiddetin seviyesinin yüksek olduğunu ve bunun ülkesinin örgütle yaptığı anlaşmayla uyumsuz bir durum ortaya çıkardığını ifade etti.
Amerika 11.08.2021, 01:47
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın ülkede neden olduğu şiddet seviyesinin ABD ile örgüt arasında yapılan anlaşmayla tutarsız olduğunu bildirdi.
Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.
Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve ülkedeki son durumla yakından ilgilendiklerini kaydeden Price, ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a hem askeri hem de ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.
Price, Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerleyişi ve sivil ölümleri konusunda ise, "Kuşkusuz Afganistan'daki şiddet seviyesi, Taliban'ın (ABD ile yaptığı) anlaşmadaki sözleriyle uyuşmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA
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