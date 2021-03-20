ABD Başkanı Biden'dan Nevruz mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz'u kutladı.

Biden yaptığı yazılı açıklamada İran'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar herkesin Nevruz'unu kutladığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ve kutlamaların dahi sanal ortamlarda yapıldığını kaydeden Biden,, "Tüm acılarımız ve kayıplarımızdan sonra daha iyi günlerin önümüzde olduğunu hatırlamalıyız. Barış, refah ve anlayış dolu ortak bir gelecek için beraber çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yazılı bir mesaj yayımlayarak Nevruz'u kutladı.

AA