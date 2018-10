New York 54 yıl sonra yanlışı düzeltti

ABD'nin New York eyaletinde adı 54 yıl önce yanlış yazılan "Verrazano" köprüsünün adı, "Verrazzano" olarak düzeltildi.02 Ekim 2018 Salı 01:30 facebookta paylaş Share on Google+ yazıyı büyütyazıyı küçült

New Yorkta 54 yıl sonra gelen düzeltme

New York Valisi Andrew Cuomo, Brooklyn ile Staten Island bölgelerini birbirine bağlayan "Verrazano" köprüsünün adının "Verrazzano" olarak değiştirilmesini öngören kararı imzaladı.

Adını 1524'te New York limanını keşfeden İtalyan kaşif Giovanni da Verrazzano'dan alan köprü 1964'te kullanıma açılmıştı ancak köprünün adı inşaat sözleşmesine "Verrazano" olarak geçmiş ve böyle kalmıştı.

Vali Cuomo, yaptığı açıklamada İtalyan kaşife saygı için böyle bir isim değişikliğine gidildiğini belirtti.

Kaynak: AA