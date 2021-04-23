New York borsası Biden yönetiminin vergi planına düşüşle cevap verdi

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,94 azalarak 33.815,90 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,92 azalarak 4.134,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalışla 13.818,41 puana düştü.

Biden'ın ekonomi planının bir sonraki aşamasını oluşturan çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finansmanı için zenginlere yönelik vergilerin artırılmasının planlandığına ilişkin haberlerin ardından endeksler negatif bir seyir izledi.

ABD basınındaki haberlerde, 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesinin planlandığı bildirildi.

Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı, söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedildi.

Hafta başından bu yana zayıf olan veri gündemi ise bugün hareketlenirken, ülkede işsizlik maaşı başvuruları düşüş göstermeye devam etti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Nisan ile biten haftada 547 bine gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Piyasaların odağında bulunan ve geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından bu hafta başında yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,53 seviyelerine kadar geriledi.

Şirketlerin ilk çeyrek bilançoları da piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines bu yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Şirketin geliri de ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,9 azalışla 4 milyar dolara geriledi.

Southwest Airlines ise geçen yılın ilk çeyreğinde yaşadığı 94 milyon dolarlık zararın ardından bu yılın ilk çeyreğinde 116 milyon dolarlık kar açıkladı. Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yıla göre yüzde 51,5 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi.

ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduğunu duyuran İsviçre merkezli Credit Suisse ise yılın ilk çeyreğinde 275 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi.

Analistler, piyasalarda yarın ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ile mart ayına ait konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.