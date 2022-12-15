New York Fed imalat endeksi, beklenenden fazla düştü

New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, aralıkta 15,7 puan azalarak eksi 11,2 değerine indi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden ve imalat sektöründeki daralmaya işaret eden verinin, eksi 1 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, kasım ayında 4,5 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi aralıkta 0,3 puan azalışla eksi 3,6 değerine, sevkiyat endeksi de 2,7 puan azalarak 5,3 değerine geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise eksi 6,1'den 6,3 değerine çıktı.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de daralmaya işaret etti

Öte yandan, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla 6 puan artarak eksi 13,8'e tırmanmasına karşın sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Art arda 4 aydır negatif değer alan endeksin, bu dönemde eksi 10 değerinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 9 puan azalarak eksi 25,8 ile Nisan 2020'den bu yana en düşük değere gerilerken, sevkiyat endeksi 13 puan düşerek eksi 6,2'ye indi. İstihdam endeksi de 7,1 puan azalarak eksi 1,8 ile Haziran 2020'den bu yana ilk kez negatif bir değerde gerçekleşti.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.