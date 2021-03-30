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New York'ta 16 yaş ve üzeri için aşı kararı

New York Valisi Cuomo, 30 yaş ve üstü kişilerin yarından, 16 yaş ve üzerinin ise 6 Nisan’dan itibaren Kovid-19 aşısı yaptırabileceği açıkladı.

Amerika 30.03.2021, 01:04
New York'ta 16 yaş ve üzeri için aşı kararı

Vali Cuomo, yaptığı açıklamada, “Bugün Kovid-19’u yenme mücadelesinde devasa bir adım atıyoruz.” dedi.

Cuomo, Kovid-19 aşı tedarikinin hala sınırlı olduğunu da hatırlatarak, vatandaşlardan aşı olma konusunda sabırlı olmalarını ve randevu almadan aşı merkezlerine gitmemelerini istedi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New York’ta ilk doz aşıyı yaptıranların sayısı 5 milyon 900 bine, ikinci dozu vurulanların sayısı da 3 milyon 400 bine yaklaştı.

Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere 144 milyonu geçti.

Kaynak: AA
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#ABD #New York #kovid19 aşısı
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