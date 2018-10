New York'ta her 10 öğrenciden 1'i evsiz

ABD'nin en büyük metropollerinden New York'ta okul çağındaki her 10 çocuktan 1'inin evsizlerin kaldığı sığınma yerlerinde ya da akrabalarının evinde kaldığı bildirildi.

New York Times gazetesinin, Advocates for Children of New York (New York'un Çocuklarını Koruma) adlı sivil toplum kuruluşunun yayımladığı rapora dayandırdığı haberine göre, ABD'de okula giden her 10 çocuktan 1'i sığınma evleri ya da akrabalarının yanında kalıyor.

Kentte evsiz olarak hayatına devam etmek zorunda kalan çocukların sayısı özellikle son 8 yılda artış gösterdi. 2010'da 69 bin 244 çocuğun sığınma evleri ya da akrabalarının yanında kaldığı New York'ta, bu sayı şu anda 114 bin 659'u buldu ve tüm zamanların en yüksek rakamı oldu.

Toplamda 1,1 milyon çocuğun okula gittiği New York'ta, evi olmayan öğrencilerin sayısı toplam sayının 10'da 1'ine tekabül ediyor.

38 bini sığınma yerlerinde

Metrolarda ve sokaklarda kalan evsizlerin büyük bir sosyal problem olduğu New York'ta 38 bine yakın çocuk sığınma yerlerinde kalırken, diğerleri de tanıdıklarının yanına yaşamak zorunda kalıyor.

Sığınma evleri veya akrabalarının yanında kalan çocukların, içinde bulundukları durum onların akademik başarısını ciddi derecede etkiliyor. Buna göre 2015-2016 eğitim öğretim yılında evsiz çocukların yalnızca yüzde 12'si matematik sınavını ve yüzde 15'i de İngilizce sınavını geçebildi.

ABD'de yaklaşık 550 bin kişi evsiz, New York'ta da yaklaşık 60 bin kişi sokaklarda ya da metrolarda kalıyor.

