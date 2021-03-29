New York'ta marihuana yasal oluyor

ABD'de New York eyaleti milletvekilleri tıbbi amaçların yanı sıra eğlence amaçlı marihuana satışını da yasak kapsamından çıkarmak üzere anlaştı.

Ülkede 14 eyalette daha marihuana daha önce yasal hale getirilmişti. Fakat New York'ta eğlence amaçlı kullanım ve satışı geçmiş yıllarda eyalet parlamentosuna takılmıştı.

Demokratların parlamentoda vetoya imkan bırakmayacak çoğunluğa ulaşmasının ardından söz konusu adım atıldı.

Yasa ile 21 yaşın üzerindeki yetişkinler eğlence amaçlı marihuana satın alabilecek ve satışı için lisans başvurusunda bulunabilecek. Bireysel düzeyde yetiştiricilik için de New Yorklular 3 kök olgun 3 kök de fide halinde marihuana bitkisi bulundurabilecek.

Kanun parlamentodan geçtikten hemen sonra yürürlüğe girecek fakat satışların başlaması için gerekli yönetmeliklerin düzenlenmesi beklenecek. Bunun ise 18 ila 24 ay arasında sürmesi bekleniyor.

New York eyaleti genelinde yüzde 9'luk satış vergisinin yanı sıra bölgesel yönetimlere verilmek üzere yüzde 4'lük ilave vergi uygulanacak.

Ayrıca 3 onstan daha az marihuana ve esrar bulundurmaya yönelik cezalar kaldırılacak ve bu konuda eskiden işlene sicil kayıtları silinecek.

Pazara büyük oyuncuların hakim olmaması için azınlıklara, küçük çiftçilere, kadınlara ve gazilere devlet kredileri, bağışlar ve inkübasyon programları sağlanacak.

Kaynak: Euronews