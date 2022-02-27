New York'ta Rusya'nın Ukrayna saldırısı protesto edildi

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını başlattığı günden bu yana başkent Washington DC ve New York başta olmak üzere, ABD'nin birçok kentinde protestolar düzenleniyor.