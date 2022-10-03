New York'ta yasa dışı göçmenler kruvaziyerde barındırılacak

Norwegian Cruise Line şirketinden Fox News'a yapılan açıklamada, şehrin, göçmenleri barındırma maksadıyla gemilerden birini kiralamak için görüşme yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda 18 mega-gemi işleten şirket, görüşmelerin sürdüğünü ve henüz bir anlaşmaya varılmadığını bildirdi.

Yasa dışı göçmen hareketliliği arttı

New York Belediyesi'nin rakamlarına göre, mayıs ayından bu yana New York'a yaklaşık 15 bin 500 göçmen geldi.

Meksika'dan ABD'ye yasa dışı geçişlerin de rekor seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

Rus RT'nin haberine göre öte yandan, Cumhuriyetçi valiler, Biden yönetiminin katı olmayan sınır politikalarına tepki olarak yasa dışı geçiş yapan göçmenlerin Demokratların yönetimindeki eyaletlere ulaşmasına yardımcı oluyor.