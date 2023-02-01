New York ve Washington'a mevsimin ilk "ölçülebilir" karı yağdı

Ulusal Meteoroloji Servisi, Washington Dulles Havalimanı'nda gece kar kalınlığının 1 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Kar nedeniyle Washington etrafındaki bazı okulların bugün 2 saat geç açıldığı kaydedildi.

New Yorklular da ince bir kar örtüsüyle güne uyandı. Ulusal Meteoroloji Servisi, sabah Central Park'ta güzel görüntüler oluşturan kar kalınlığının 1 santimetre ölçüldüğünü duyurdu.

Ulusal Meteoroloji Servisi, pazar yaptığı açıklamada, New York'a 326 gün boyunca kar yağmadığına dikkati çekmiş, şehrin son 50 yılın en uzun süreli "karsız kış mevsimini" geçirdiğini bildirmişti.

Teksas'ta kar etkisini sürdürüyor

Ülkenin kuzeydoğu şeridindeki Boston ve Washington şehirleri arasında bu kış neredeyse hiç kar görülmezken, Teksas başta olmak üzere orta güney eyaletleri 3 gündür karlı hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Texas, Tennessee ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan kar ve soğuklara bağlı olarak şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

PowerOutage sitesinde, Teksas'ta 240 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı ve bunun 114 bininin eyaletin başkenti Austin'de olduğu kaydedildi.

Ülkedeki uçak seferlerini izleyen FlightAware sitesi de çoğu Teksas ve Tennessee'deki ana havalimanlarında olmak üzere bugün 1800'den fazla seferin şiddetli kış şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Eyaletlerde olumsuz hava şartları dolayısıyla, yüz binlerce öğrenciyi kapsayan birçok okul bölgesinde eğitime ara verilirken, yetkililer sürücüleri buzlanma nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.