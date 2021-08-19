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New York'taki Times Meydanı'nda bomba alarmı

ABD'nin başkenti New York'un en kalabalık yerlerinden Times Meydanı, şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı.

Amerika 19.08.2021, 20:50 19.08.2021, 21:00
New York'taki Times Meydanı'nda bomba alarmı

New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.

Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.

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#TİMES MEYDANI #New York
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