Nijerya'da silahlı saldırı: 18 ölü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 18 kişi yaşamını yitirdi.
Amerika 17.11.2022, 07:05
Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı saldırganlar, Plateau eyaletine bağlı Maikatako bölgesinde saldırı düzenledi.
Saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Polis Halkla İlişkiler Müdürü Alfred Alabo, yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydederek, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
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