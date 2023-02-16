Nikaragua'da 94 muhalifi daha yurttaşlıktan çıkarıldı

Başkent Managua'da çarşamba günü görülen duruşmada, aralarında yazar Sergio Ramirez ve Gioconda Belli'nin yanı sıra gazeteci Carlos Fernando Chamorro, feminist aktivist Sofia Montenegro ve Katolik rahip Silvio Baez gibi isimlerin yer aldığı sürgündeki muhaliflerin yurttaşlıktan çıkarılmasına karar verildi.

Managua Temyiz Mahkemesi'nin başkanı Ernesto Rodriguez, karara ilişkin açıklamasında, söz konusu 94 kişinin ülkenin bağımsızlığına, istikrarına ve halkın iradesine saldırdığını öne sürerek, muhalifleri "vatan haini" diye niteledi.

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın talimatıyla verilen karar kapsamında yurttaşlıktan çıkarılan kişilerin, Nikaragua'daki tüm mal varlıklarına el konacağı da bildirildi.

Karardan etkilenen kişiler arasında, Nikaragua İnsan Hakları Merkezi Başkanı Vilma Nunez'in yanı sıra 1979'da Somoza yönetimine karşı ayaklanan Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin eski liderleri Luis Carrion ve Monica Baltodano da yer alıyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ortega yönetiminin kararını kınadıklarını belirterek, bu hamlenin "insan haklarını ihlal ettiğini" belirtti.

Geçen hafta Ortega hükümeti, hapiste tutulan 222 muhalifi yurttaşlıktan çıkararak ABD'ye yerleşmeleri koşuluyla ülkeden sınır dışı etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bu kişilerin insani sığınma hakkı kapsamında ülkede bulunmalarına izin verileceğini belirtmişti.

Nikaragua'da Ortega hükümetinin emeklilik ve sosyal güvenlik kesintilerine karşı 2018'de başlayan ve halen yer yer süren protestolarda, Nikaragua İnsan Hakları Derneği'ne göre 500'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Eylemciler, 2007'den beri ülkeyi yöneten 77 yaşındaki liderin istifasını isterken Ortega, 2021'deki seçimleri de kazanmıştı.

Muhalefet, BM'nin insan haklarını ihlal etmekle suçladığı Ortega hükümetine karşı boykot çağrısı yapmış, Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği ve ABD seçim sonuçlarını tanımadığını bildirmişti.

Kaynak: Independent Türkçe