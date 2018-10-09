Nikki Haley'in 2020 adaylık açıklaması

İstifa edeceğini açıklayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Eski Güney Carolina valisi olan Haley, İsrail yandaşlığıyla öne çıkmıştı. Geçen aylarda ABD'de İsrail için Hıristiyanlar Birliği tarafından düzenlenen 13'üncü İsrail gecesinde ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, "İsrail Savunucusu Ödülü"ne layık görülmüştü. Haley ödülü "2024'ün Başkanı" tezahüratı eşliğinde kabul etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 18:18