Nikki Haley'in halefi belli oldu

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifa etmesinin ardından yerine gelecek isim konuşulurken, ABD Başkanı Donald Trump, "Nikki Haley'in yerine Dina Powell'i atamayı düşünüyorum" dedi.

Dina Powell, Trump yönetiminin ilk yılında Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

Trump'ın ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti'' olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma karanının en güçlü savunucularından biri olan Nikki Haley'in, 6 Kasım'daki ara seçimlerden hemen önce ve hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan yargıç Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliğinin onaylanmasının ardından istifa etmesi, zamanlamanın sorgulanmasına neden oldu.

Kaynak: Ajanslar