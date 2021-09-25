Nispet yapar gibi: Amerika PKK'ya destek bütçesine onay verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM zirvesi dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "İki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. Ben, oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem. Şu andaki gidiş pek hayra alamet değil" açıklamasında bulunmuştu.

Bu gelişmenin hemen ardından ipleri daha da gerecek bir gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi, 2022 mali yılına ait savunma harcamaları için 778 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısını onayladı. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) mayıs ayında kongreye sunduğu savunma bütçesini içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi genel kurulunda oylandı. Oylamada, 316 temsilci "Evet" oyu kullanırken, 113 temsilci tasarıya "Hayır" oyu verdi.

Tasarıya birçok ekleme yapılırken Pentagon'un talep ettiği bütçe miktarına yaklaşık 25 milyar dolar ekleme yapılarak bütçe miktarının 778 milyar dolara çıkarılmış olması dikkat çekti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile birlikte tasarıya, bu ülkeye yönelik terörle mücadele ve genel güvenlik durumu konusunda Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından belirli aralıklarla rapor sunulması istendi. Aynı zamanda, çekilme sürecinde ABD'nin Afganistan'da bıraktığı ekipman, silah ve araçlar konusunda da kongreye gerekli bilgilendirmeler yapması talep edildi. Diğer taraftan, İran'ın Çin ile ilişkileri, Irak'taki faaliyetleri ve askeri kabiliyet ve desteklediği terör gruplarına ilişkin de rapor hazırlanması istendi.

Çin'in başta Tayvan olmak üzere pasifik bölgesindeki ülkelere yönelik faaliyetlerinin raporlanmasının istendiği tasarıda Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'deki faaliyetlerine ilişkin de rapor hazırlanması talebinde bulunuldu.

Tasarıda, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için talep edilen 522 milyon doların da aynı şekilde kabul edildiği görülürken, bu miktarın 345 milyon dolarının Irak, 177 milyon dolarının YPG/ PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

Irak'a verilen destek konusunda tasarıya 2015'te onaylanan savunma bütçesine ilişkin yasadaki eklemenin yeniden yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. Tasarıda, ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlarının, Irak'a yönelik kapsamlı bir strateji ve buradaki eğitimlerle ilgili detaylı bir plan sunmadan, Irak merkezi hükümeti ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile güvenlik sektörünün reformuna ilişkin angajman sağlamadan ve DEAŞ'ın mevcut durumu ve kabiliyetleri konusunda rapor sunmadan Irak'a tahsis edilen miktarın yüzde 50'inden fazlasının verilmemesi istendi.

Ayrıca tasarıda Irak güvenlik güçlerinin insan hakları ihlallerine ilişkin de rapor sunulması talep edildi. Bu tasarının yasalaşması için Senato'nun kendi versiyonunu kabul edip kongrenin iki kanadının tasarılarının Konferans Komitesinde birleştirilip tek tasarı haline getirilip Başkanın imzasına sunulması gerekiyor. Bu tasarı, yetkilendirme yasası olarak değerlendirildiği için, söz konusu 778 milyar doların Pentagon'a verilmesi için kongrenin iki kanadının aynı zamanda tahsisat yasası çıkarması gerekiyor.

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