Noel Baba kıyafeti giyerek koştular

Asbury Park'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Noel Baba Koşusu"na yüzlerce kişi, Noel Baba kostümleriyle katıldı.

Bazı kişilerin koştuğu, bazılarının ise yürüdüğü etkinlikten elde edilen gelir, yerel yardım kuruluşuna bağışlandı.

ABD'de 25 Aralık'ta kutlanacak Noel öncesi çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve her kentin sembolik yerlerinde Noel ağaçları süsleniyor.