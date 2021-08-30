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Nora Kasırgası Meksika'da can aldı

Hafta sonu itibarıyla Meksika kıyılarında etkisini göstermeye başlayan Nora Kasırgası'nın bir kişinin ölümüne yol açtığı aktarıldı.

Amerika 30.08.2021, 11:20
Nora Kasırgası Meksika'da can aldı

Meksikalı yetkililer, Jalisco eyaletinin Puerta Vallarta bölgesinde, Nora Kasırgası'nın yol açtığı selden zarar gören bir otelin kısmen çöktüğünü belirtti.

Yetkililer, cumartesi günü bir kısmı çöken 4 katlı otelin enkazında bir gencin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca, Puerta Vallarta’da arabası sele kapılan bir kadın ile Guerrero eyaletinde denize açılan 6 balıkçının kayıp olduğu bildirildi.

Kasırga, California Körfezi’nde etkisini göstermeye devam ediyor.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, 22 Ağustos'ta etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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#nora kasırgası #meksika
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