Nükleer anlaşma tehdidi sonrası Trump'ın güvenlik danışmanı Rusya'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik başdanışmanı John Bolton, üst düzey Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşeceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitry Peskov da, Bolton'un Putin ile de görüşebileceğini belirtti. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Vladimir Putin'in, ABD'nin Rusya ile yapılan nükleer anlaşmadan çıkması konusunu sorabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayıp Orta Menzilli Nükleer Güçler anlaşmasından (INF) çıkmak istediğini söylemiş, iddia Kremlin tarafından reddedilmişti. Orta Menzilli Nüklleer Güçler INF anlaşması eski Sovyet Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından silahlanma yarışından kaçınılması için imzalanmıştı. Anlaşma, kara konuşlu orta menzilli nükleer füze ve savaş başlıklarının üretimi ve konuşlandırılmasını yasaklıyordu.

Diğer taraftan, Trump’ın Güvenlik danışmanı John Bolton'un Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme ayarlamak için Rus yetkililerle görüştüğü iddia edildi. Bir Rus yetkilisi, Başkan Trump’ın G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Ajanslar