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Nükleer gemiye kadın komutan

USS Abraham Lincoln nükleer gemisinin önceki gün Yüzbaşı Amy Bauernschmidt komutasında San Diego'da konuşlandırıldığı aktarıldı.

Amerika 05.01.2022, 10:41
Nükleer gemiye kadın komutan

ABD Donanması tarihinde nükleer gemiye liderlik eden ilk kadın Yüzbaşı Amy Bauernschmidt oldu.

ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre, USS Abraham Lincoln nükleer gemisi, dün Yüzbaşı Amy Bauernschmidt komutasında San Diego'da konuşlandırıldı.

ABD Donanması tarihinde nükleer gemiye liderlik eden ilk kadın olarak tarihe geçen Bauernschmidt, "Ulusumuzu korumayı seçen insanların bakımının size emanet edildiğini bilmekten daha alçakgönüllü bir sorumluluk duygusu yoktur. Filodaki en iyi gemiyi teslim ettiğiniz için teşekkürler Kaptan Slaughter." dedi.

Abraham Lincoln'ün icra memuru olarak 2016'dan 2019'a kadar görev yapan Bauernschmidt, ağustos ayında düzenlenen bir törenle komutayı Yüzbaşı Walt Slaughter'dan devralmıştı.

Bauernschmidt'in kariyeri boyunca 3 binden fazla sefer saatini tamamladığı belirtildi.

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#USS Abraham Lincoln #kadın komutan #nükleer gemi
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