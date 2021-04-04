O eyalette aşı pasaportu yasaklandı

Cumhuriyetçi vali, bireysel aşı bilgilerinin özel olduğunu ve çeşitli ürünlere, hizmetlere ya da faaliyetlere erişim için aşı pasaportu gösterme zorunluluğunun kişisel özgürlüklerin ihlali anlamına geleceğini belirtti. DeSantis, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Spor müsabakalarına katılmak, bir restorana ya da sinemaya gitmek gibi günlük aktivitelerin içinde yer almak için Kovid-19 aşı pasaportları talep etmek, aşı temelli iki vatandaş sınıfı yaratır.

Vali, imzaladığı kararnamenin Floridalıların temel haklarının ve özel hayatının yanı sıra serbest ticareti de korumayı amaçladığını kaydetti. Eyalette hiçbir işletme ya da kurumun aşı pasaportu istemesine izin vermeyeceklerini söyleyen DeSantis, yasağa uymayanların ödenek ve eyalet sözleşmelerinden faydalanamayacağını da sözlerine ekledi.

DeSantis, geçen sene salgındaki artıştan Hispanik işçileri suçlayarak "Paketlenmiş sardalya gibi dolaşıyorlar" demişti.

Dünyada aşı pasaportu tartışmaları sürüyor

Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürerken aşı pasaportu uzun süredir dünyada tartışma yaratan bir konu. Bu pasaport, çeşitli kurumlara, etkinliklere ve hizmetlere erişim için Kovid-19 aşısı olduğunuzu ispatlamakta kullanılan bir belge. Uluslararası uçuşlarda aşı pasaportunun zorunlu hale getirilmesiyle ilgili öneriler de gündemde.

Uygulamanın kişisel özgürlüklerin zarar görmesine ve ayrımcılığa yol açabileceğine dair endişeler var.

Son olarak Güney Kore, Kovid-19 aşısı yaptıran vatandaşlara aşı pasaportu verileceğini ve dijital aşı pasaportu çıkarılacağını açıklamıştı.

Florida'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçerken yaklaşık 33 bin 500 kişi hayatını kaybetti.