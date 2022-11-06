Oğlunu garajda uyumaya zorlayıp ölümüne neden olan baba suçlu bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 8 yaşındaki otistik oğlunu garajın beton zemininde uyuma zorlayarak soğuktan ölümüne neden olan eski polis memuru Michael Valva suçlu bulundu. Valva, ikinci derece cinayetten yargılanacak.

New York'un güneydoğusunda yer alan Long Island'da altı haftadır devam eden duruşmalar sonucunda 43 yaşındaki eski polis memuru, ikinci derece cinayet ve dört kez çocuğun hayatını tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.

Suffolk County Mahkemesinde görülen davada jüri heyeti kararı oybirliği ile aldı. Mahkeme tutanaklarına göre polis memuru Michael Valva, hava sıcaklığının eksi 6 derece olduğu gün oğlunu zorla garajda uyumaya zorladı ve 8 yaşındaki oğlu Thomas Valva garajda kaldığı günün sabahı hipotermiden hayatını kaybetti.

Uzun süredir soruşturmayı yürüten savcılar, Thomas Valma ile 10 yaşındaki kardeşinin otizm spektrumunda olduklarını ve zaman zaman garajda uyumaya zorlandıklarını açıkladı.

Adli tıp raporlarında Thomas Valva'nın ölümü cinayet olarak değerlendirildi ve hipoterminin çocuğun ölümünde önemli bir etken olduğu tespit edildi.

Savcılara göre polis memuru Michael Valva, çocuğu gözleri önünde ölürken ona yardım etmek için hiçbir şey yapmadı ve daha sonra yetkililere ve ilk müdahale ekiplerine yalan söyledi.

Her iki çocuğun sık sık dövüldüğü ve aç bırakıldığı da belirtiliyor.

Yerel basına göre çocukların gittiği okuldaki öğretmenleri, her iki kardeşin okula zaman aman yüzlerinde morluklarla geldiğini ve çoğu zaman yerde buldukları yiyecek kırıntılarını yediklerini söyledi.

Karardan sonra bir açıklama yapan Suffolk Bölge Savcısı Raymond A. Tierney, "Thomas'ı geri getirmek için yapabileceğimiz bir şey olmasa da jürinin kararından memnunuz" dedi.

*Michael Valva, oğullarını korkunç bir istismara, ihmale ve zulme maruz bıraktı" diyen Bölge Savcısı Tierney, *Şimdi, önünde koca bir ömrü olan masum ve savunmasız bir çocuğun hayatını kısa kesmenin bedelini ödeyecek" dedi.

Valva'nın o zamanki nişanlısı Angela Pollina da çocuğu tehlikeye atma ve ikinci derece cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya ve yargılanmayı bekliyor.

Duruşmada 43 yaşındaki babası Michael Valva'ya ölen oğlunun fotoğrafı gösterildi ancak Valva yüzünü başka yere çevirerek bakmak istemedi.

Hem polis memuru Michael Valva hem de nişanlısı Angela Poillina suçsuz olduklarını iddia ediyor.

Ancak soruşturma kapsamında ikilinin mesajlaşmaları, telefon kayıtları, komşuların güvenlik kameralarından alınan görüntüler söz konusu çocukların istismar ve ihmal edildiklerine işaret ediyor.

New York Times'ın haberine göre 17 Ocak 2020'de evdeki bir güvenlik kamerasından alınan ses kaydına göre garajda uyumaya zorlanan Thomas, sabahın erken saatlerinde kendi üzerine işemiş ve dışkılamıştı. Babası Michael Valva, nişanlısı Pollina'ya çocuğa dışkıyı yedirmesini istedi.

Ses kaydına göre pantolonunu kirlettiği için Thomas'a bağıran babasının küfürler ederek oğlunu azarladığı belirtildi. Kayda göre,Thomas'ı cezalandırmak isteyen babası, çoğun soyunmasını istedi daha sonra arka bahçeye götürdükten sonra soyarak üzerine soğuk su döktü.

Suçlu bulunan çift müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

Kaynak: Euronews