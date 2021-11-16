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Önlemler gevşetiliyor: İlk iş maske zorunluluğunu kaldırmak

Salgının başladığı günden bu yana Kovid-19 tedbirlerini en sıkı biçimiyle uygulayan Washington DC'de maske zorunluluğunun belirli alanlarda kaldırılması planlanıyor.

Amerika 16.11.2021, 23:30
Önlemler gevşetiliyor: İlk iş maske zorunluluğunu kaldırmak

Kovid-19 salgınının başından bu yana maske zorunluluğunu en sıkı uygulayan yerlerden biri olan Washington DC bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında okullar, toplu ulaşım ve kamuya yüz yüze hizmet veren belirli kurumlar dışında maske zorunluluğunun 22 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Aşıların, Kovid-19'un şiddetli geçmesi ve hastaneye yatmaları engellediğine işaret eden Bowser, kent sakinlerinin kendi risk değerlendirmelerini yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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#ABD #Washington DC #maske
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