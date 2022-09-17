Otoyola sert iniş yapan uçağın burnu yere çakıldı
ABD'nin Nevada eyaletinde de bir başka küçük uçak, otoyola sert iniş yaptı, burnu yere çakıldı.
Amerika 17.09.2022, 19:58
Nevada eyaletinde de tek motorlu uçak kazası meydana geldi.
Henderson şehrinde havalimanına inmeye çalışan küçük uçak çevredeki otoyola sert iniş yaptı.
Uçağın içindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uçağın kaldırılmasının ardından otoyol trafiğe açıldı.
Kaynak: TRT Haber
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