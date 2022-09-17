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Otoyola sert iniş yapan uçağın burnu yere çakıldı

ABD'nin Nevada eyaletinde de bir başka küçük uçak, otoyola sert iniş yaptı, burnu yere çakıldı.

Amerika 17.09.2022, 19:58
Otoyola sert iniş yapan uçağın burnu yere çakıldı

Nevada eyaletinde de tek motorlu uçak kazası meydana geldi.

Henderson şehrinde havalimanına inmeye çalışan küçük uçak çevredeki otoyola sert iniş yaptı.

Uçağın içindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uçağın kaldırılmasının ardından otoyol trafiğe açıldı.

Kaynak: TRT Haber

#ABD #küçük uçak #sert iniş
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