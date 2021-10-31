Oturan Boğa'nın torunu bulundu

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yaşayan bir adamın, ünlü Kızılderili şefi Oturan Boğa’nın torunu olduğu tespit edildi. Ünlü şefin saçından alınan DNA, uzun süredir onunla akraba olduğunu söyleyen Ernie LaPointe adlı adamın iddiasını doğruladı.

Oturan Boğa, bugünkü Güney Dakota'da yaşayan Siyu halkının Lakota kabilesine liderlik etmişti.

Kızılderili şefi en büyük şöhretini, Lakota Siyuları, Kuzey Şayenleri ve Arapaholardan oluşan birleşik Kızılderili birlikleriyle ABD ordusu arasındaki Little Bighorn Muharebesi’nde elde etmişti.

Oturan Boğa, 1876'da yaşanan savaşta ABD'li Yarbay George Custer'ı mağlup etmesiyle tanınıyor.

Ünlü lider daha sonra ülkeden kaçmış ve sonunda Buffalo Bill Cody'nin Vahşi Batı Gösterisi’ne katılmak üzere geri dönmüştü. 1890'da ise ABD yönetimi tarafına geçen yerlilerden oluşan polis birliği tarafından öldürülmüştü.

Yeni bulgular, Oturan Boğa'nın yaşayan en yakın akrabasının yine bir Lakota olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları bu araştırmada eski DNA örneklerini, yaşayan ve tarihi iki birey arasındaki akrabalığı doğrulamak için ilk kez kullandı.

Hakemli bilimsel dergi Science Advances’ta yayımlanan araştırmanın başyazarı ve Cambridge Üniversitesi'nden evrimsel genetikçi Eske Willerslev, "Oturan Boğa'nın saç örneğinde yeterli miktarda otozomal DNA bulmayı ve bunu Ernie LaPointe’nin ve diğer Lakotaların DNA örneğiyle karşılaştırmayı başardık" dedi.

Şimdiye dek LaPointe, Oturan Boğa’yla akraba olduğunu kanıtlamak için doğum ve ölüm sertifikalarını kullanmıştı. Ancak bu sertifikalar sahte olabileceğinden, iddiaya sürekli itiraz geliyordu.

LaPointe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yıllar boyunca birçok kişi benim ve kız kardeşlerimin Oturan Boğa’yla ilişkisini sorgulamaya çalıştı.

Oturan Boğa’nın yattığı düşünülen iki mezar yeri mevcut. Biri öldüğü yerin yakınında, Kuzey Dakota’da; diğeri ise Güney Dakota’nın Morbridge bölgesinde yer alıyor.

Gerçek mezarının neresi olduğundan kimse emin değil ama her iki bölge de popüler turistik alanlar haline geldi. Öte yandan bu bölgeler, Lakotalar için pek anlam ifade etmiyor.

LaPointe, şimdi büyük dedesinin hangi mezarda yattığını yine DNA analiziyle doğrulatmayı hedefliyor. Böylelikle ünlü şefin cesedini geri alabilmeyi ve kendi topraklarına götürebilmeyi umuyor.

Kaynak: Independent Türkçe