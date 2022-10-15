"Pakistan en tehlikeli uluslardan biri"

Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi California'da bir konuşma yaptı.

"Dünyada muhtemelen en tehlikeli uluslardan biri olarak Pakistan'ın gösterilebileceğine" işaret eden ABD Başkanı Biden, Pakistan'ı tehlikeli olarak adlandırmasını nükleer silahlara sahip olmasına bağladı.

Öte yandan Biden Pakistan'ın siyasi birlik ve beraberliğe sahip olmamasına dikkat çekti.

Biden "Düşündüğüm şey, belki de dünyadaki en tehlikeli uluslardan birinin Pakistan olduğudur. Herhangi bir iç uyumları yok ancak nükleer silahları var." ifadesini kullandı.

ABD'nin kendisini koltuğundan indirdiğini savunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin en güvenilir nükleer komuta ve kontrol sistemlerine sahip olduğunu belirterek Biden'ın açıklamalarına anlam veremediğini söyledi.

Pakistan'ın Eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mezari ise ABD'nin sahip olduğu nükleer silahlar üzerinde yetkin bir kontrole sahip olamadığını aktardı.

Mezari, 2007 yılında ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağının altı adet nükleer bomba ile uçuş yaptığını iddia etti.

Mepa News