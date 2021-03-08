Papa'nın Irak ziyareti Biden'ı umutlandırdı

Biden, Papa'nın Irak'a yaptığı ziyarete yönelik yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta pek çok dini ve etnik çeşitlilik olduğuna ve aynı zamanda bu ülkenin en eski Hristiyan toplumlarına da ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Papa'nın Irak'a ilk ziyaretinin "tarihi" ve "memnuniyetle karşılanan" bir durum olduğunun altını çizen Biden, "Bu ziyaret Papa Franciscus'un kendisinin de söylediği gibi önemli bir mesaj gönderdi; kardeşlik, kardeş katlinden daha sağlamdır, umut, ölümden daha güçlüdür, barış, savaştan daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Biden, Papa'nın Irak'ta kutsal mekanları ziyaret ettiğini ve Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile görüştüğünü hatırlattı.

Papa'nın, birkaç yıl öncesine kadar terör örgütü DEAŞ'ın pençesindeki Musul'da ayin yaptığına işaret eden Biden, "Bütün bunlar, tüm dünya için umut sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, açıklamasında "Papa Franciscus'a, dini hoşgörüyü, insanlığın ortak bağlarını ve dinler arası anlayışı yüceltmek için bağlılığından dolayı hayranlığımız devam edecektir." ifadesini kullandı.

AA