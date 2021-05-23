banner39

Parti evinde silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

ABD'nin New Jersey eyaletinde parti yapılan bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Amerika 23.05.2021, 20:13
Parti evinde silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

New Jersey eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Cumberland bölgesinde yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir partide silahlı saldırı yaşandı.

Saldırıda biri erkek, diğeri kadın 2 kişi vurularak öldürüldü, en az 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın faili ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
banner53
#ABD #New Jersey #silahlı saldırı
Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?