Parti evinde silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
ABD'nin New Jersey eyaletinde parti yapılan bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Amerika 23.05.2021, 20:13
New Jersey eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Cumberland bölgesinde yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir partide silahlı saldırı yaşandı.
Saldırıda biri erkek, diğeri kadın 2 kişi vurularak öldürüldü, en az 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayın faili ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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