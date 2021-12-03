Pasifik'te askeri uçak düştü: Savunma bakanının oğlu da ölenler arasında
Orta Amerika ülkesi El Salvador'a ait bir askeri uçağın Pasifik'te düştüğü, kaza nedeniyle aralarında savunma bakanının oğlunun da olduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Amerika 03.12.2021, 10:10 03.12.2021, 10:23
El Salvador Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle Pasifik kıyısında 3 deniz mili açıkta düştüğü belirtildi.
Açıklamada, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Cesetlere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ölenlerden birinin Savunma Bakanı Francis Rene Merino Monroy'un oğlu Gerardo Merino olduğu duyuruldu.
Açıklamada, düşen uçağın kıyı bölgesinde görevde olduğu aktarıldı.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Savunma Bakanı Monroy'a taziye mesajı gönderdi.
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