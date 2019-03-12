Pentagon'dan bütçedeki YPG/PKK destek fonuna ilişkin çelişkili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinden, 2020 savunma bütçesinde DEAŞ'ın bitmesine rağmen Suriye'de eğit-donat için 300 milyon dolar, sınır güvenliği için 250 milyon dolar ayrılmasına ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

Pentagon bütçesinin detaylarının açıklanmasından sonra Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elaine McCusker ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Yapısı, Kaynaklar ve Değerlendirme Direktörü Korgeneral Anthony R. Ierardi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda "ABD Suriye'den çekilirken ve DEAŞ bitmek üzereyken 2020 bütçesinin Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonundan Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında eğit donat için 300 milyon dolar, sınır güvenliği için ise 250 milyon dolar ayrılmış. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? sorusuna McCusker, şu cevabı verdi:

"Bütçede gördüğünüz şey stratejinin güncellenmiş parçasının bir yansımasıdır. Yani DEAŞ'ın yenilmesinde nerede olduğumuzu ve çabalarımızın ikinci aşaması olan ortaklıklara ve müttefiklere vurgu yapmaya devam edeceğimizi ve onların, o bölgede elde ettiğimiz kazanımlar açısından kritik rollerini yansıtıyor."

Ancak Korgeneral Ierardi, aynı soruya "İlerledikçe bu (fon) da tekrar ayarlanacak. Bu bütçe inşa edildiği sırada mevcut olan bilgilere dayanılarak hazırlandı. Halen bütçe talebinin önemli bir parçası ancak ayarlamalar yapılacak." şeklinde farklı bir cevap verdi.

Yetkililerden biri, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'ya sağlanacak destek fonunun güncellenmiş strateji ışığında hazırlandığını iddia ederken, diğer yetkilinin bütçe hazırlık aşamasında mevcut bilgilere dayanılarak hazırlandığını ifade etmesi dikkatlerden kaçmadı.

DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’deki eğit-donat programı için geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar ayıran ABD yönetimi, bu yıl bu miktarı 1 milyar 45 milyon dolara düşürdü.

Söz konusu fonun 745 milyon doları Irak ordusu, 300 milyon doları ise Suriye'de eğit-donat programı için ayrıldı.

Bütçede, Suriye'ye komşu ülkelerin sınır güvenliğine destek için ise 250 milyon dolar aktarılacak.

Böylece Pentagon, Suriye'de DEAŞ karşıtı mücadele kapsamında ağırlıklı olarak YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerin korunması için 550 milyon dolar ayırmış oldu.

Pentagon, geçen yıl da Suriye'de eğit donat ve sınır güvenliği için 550 milyon dolar ayırmıştı.

DEAŞ ile mücadelenin bittiğini ve Suriye'den çekilmeyi gündeme getiren ABD yönetiminin, Suriye'ye ayırdığı fonda kesintiye gitmemesi dikkati çekti.

ABD Suriye'de ağırlıklı olarak SDG adı altında YPG/PKK'ya da destek verirken, Suriye'nin güneydoğusundaki El Tanif bölgesinde ise Musavir et-Tavra adlı küçük bir gruba askeri destek sağlıyor.

Söz konusu fonun alt kalemlerine ilişkin detaylı rapor henüz basınla paylaşılmadı.

Kaynak: AA