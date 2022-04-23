Pentagon: Putin savaşı bitirme niyetinde değil

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş doğuda yoğunlaşıyor değerlendirmesinde bulundu.

Savunma bakanlığı olarak savaşın ne kadar süreceğine ve gidişatına dair değerlendirmede bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusların çabalarını daha küçük bir coğrafi alana yoğunlaştırdığına dikkati çekti. Birçok durumda yasa dışı olarak işgaller yaptıklarını söyleyen Kirby, çatışmaların uzamasını beklediklerini aktardı.

Pentagon Sözcüsü, Rus birliklerin Batı'ya tekrar yönelebileceğini ima etti.

Kirby, Putin'in orta ve uzun vadeli hedeflerinin ne olduğunu bilmediklerine değinerek, "Şu an Doğuya ve Güneye odaklanmak istediği açık. Bu bölgeyi alıp “tamam, baştan beri istediğim şey buydu. Ukrayna egemenliği, başkent ve Zelenskiy hükümeti hakkında söylediklerime kulak asmayın. Gerçekten istediğim buydu” mu diyecek, yoksa başka bölgeleri işgal etmek için ikmal alanı olarak mı kullanacak, bu henüz belli değil" açıklamasında bulundu.

Kirby, Putin’in savaşı bitirme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.