Pentagon Rusya'nın Ukrayna'daki asker kaybını açıkladı

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan hedeflere henüz ulaşamadığını ifade eden Pentagon yetkilisi Colin Kahl pazartesi günü, Rusya'nın askeri kaybının 80 bine yakın olduğunu belirtti.

Kahl ayrıca Rusya'nın 3 bin ila 4 bin kadar zırhlı araç kaybı yaşadığını ve hassas güdümlü füze yetersizliği yaşayabileceğini de ekledi.

Kahl, "Son haftalarda daha az olmak üzere doğuda küçük bir ilerleme kaydettiler. Ancak bu Ukrayna ordusunun kalitesi ve aldığı uluslararası yardımlar nedeniyle Rus ordusuna pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun da ağır kayıplar verdiğini belirten Kahl, Ukrayna'nın zaiyatına ilişkin sayı vermedi.

Kiev ise en az 10 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ve 30 bin askerin yaralandığını bildirmişti.

Askeri bir kaynak, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinde 170 bin aktif ve 100 bin yedek askeri olan Ukrayna ordusunun takviye edilerek 300 bin ila 350 bin askere ulaştığını söyledi.

Batılı kaynaklara göre Rus ordusu 24 Şubat'ta Ukrayna sınırına 150 bin ila 200 bin asker konuşlandırmıştı.

Kaynak: Euronews