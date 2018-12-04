Pentagon, S-400 alan Hindistan'a suskun

Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngören, Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası'na rağmen Rusya'dan S-400 alan Hindistan Pentagon'u rahatsız etmiyor