Pentagon'un Afganistan barış planı basına sızdı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Avrupa ülkelerine sunduğu Afganistan barış planında Amerikan askerlerinin beş yıl içinde ülkeden tamamen çekilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Pentagonun hazırladığı ve Afganistan'da iktidarı Taliban ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış planının bazı detayları New York Times gazetesine sızdı.

New York Times'ın Amerikalı ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu plan kapsamında ABD'nin gelecek aylarda Afganistan'daki 14 bin civarındaki askerinin sayısını yarıya düşüreceği ileri sürülüyor.

Afganistan'daki 8 bin 600 müttefik kuvvetin NATO öncülüğündeki Afgan ordusunu eğitmeye devam etmesi öngörülen planda, ülkede kalan Amerikan askerlerinin ise sadece terörle mücadele operasyonlarında yer alması düşünülüyor.

Henüz Avrupa ülkeleri ile görüşüldüğü belirtilen plana göre Amerikan ve uluslararası koalisyon askerlerinin tamamının 5 yıl içinde Afganistan'dan çekilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcüsü Yarbay Kone Faulkner, "Bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmuyor." dedi.

Pentagonun barış planının ABD başkenti Washington ve Avrupa'da geniş bir kesim tarafından desteklendiği iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump aralık ayında Afganistan, Irak ve Suriye'yi kastederek, ülkesinin "nihayetsiz savaşlardan" çekileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 06:56